Comines: deux stages organisés par la MJ «Carpe Diem» durant les vacances de carnaval

Si les jeunes Cominois ne savent pas encore comment occuper leurs journées la semaine prochaine, du lundi 27 février au vendredi 3 mars, la maison de jeunes « Carpe Diem » située au 133 de la rue de Wervicq va proposer deux stages durant les vacances de carnaval. Et n’hésitez pas, il reste quelques places...

Stage de sérigraphie : le premier stage est consacré à la sérigraphie. Lors de ce stage, les animateurs proposeront aux participants de cogiter autour de la thématique des frontières et des migrants pour créer des œuvres originales qui seront partagées avec le public lors des concerts de « Passe le pont », le 31 mars prochain, au « Nautilys », à Comines-France. Prix : 20 euros le stage.

Stage de codage : durant les vacances, la MJ « Carpe Diem » va aussi proposer un second stage, baptisé « Apprenez à coder ». Outre les quatre après-midis (de 13h30 à 17h) permettant de découvrir l’univers du code sur Scratch et sur Visual Basic (il est nécessaire d’amener son ordinateur portable), les participants auront l’occasion de participer à une sortie au « fablab » de Roubaix pour découvrir l’impression 3D, la découpe laser et les nouvelles technologies de création numérique. Prix du stage : 20 euros la semaine.