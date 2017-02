Les Diables rouges rencontreront la République Tchèque en match amical lundi 5 juin

La République tchèque est actuellement classée au 46e rang du classement mondial. Après quatre rencontres, les Tchèques, entraînés par Karel Jarolim, occupent la quatrième place du groupe C, avec 5 points. Ils sont devancés par l’Allemagne (12 points) ainsi que l’Irlande du Nord et la surprenante équipe d’Azerbaïdjan, qui se partagent la deuxième place avec 7 unités.

La dernière confrontation entre la Belgique et la République tchèque est un amical disputé à Teplice en 2009. Les Tchèques l’avaient emporté 3-1.

Ce match amical servira de préparation aux Diables Rouges en vue du déplacement en Estonie (le 9 juin) comptant pour les qualifications au Mondial 2018.

Les prochains rendez-vous des Diables Rouges sont la réception de la Grèce en qualification au Mondial, le 25 mars à Bruxelles, et un amical en Russie, pays hôte de la Coupe du monde 2018, trois jours plus tard, à Sotchi.

Les troupes de Roberto Martinez sont en tête de leur groupe de qualification avec 12 points.

OFFICIAL | We will face Czech Republic in June !

🆚 🇨🇿

🕰 05/06/2017 - 20:45

🏟 TBC

📺 @sporza / @RTBFsport #belcze #roadtorussia ⚽ pic.twitter.com/i0K6JmfsvK