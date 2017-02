Jean-Luc Delanghe: «Il n'y aura pas de révolution de palais à Péruwelz»

« Dès l’entame de la saison, Patrice m’avait fait part de sa volonté d’arrêter le coaching à l’issue de cette saison, et avait ensuite évoqué sa succession : il n’y a - et n’y aura - donc pas de révolution de palais à Péruwelz » explique, très calme, Jean-Luc Delanghe.

Ni cet ajustement dans l’organigramme sportif du club, ni même la division dans laquelle il évoluera lors du prochain exercice ne viennent chambouler le quotidien des Péruwelziens. « Le maître mot restera en effet la continuité » poursuit l’ancien de Tournai, Namur ou Charleroi-Fleurus.

esprit de camaraderie

« Patrice restera en effet dans le club, où il intégrera le comité dans une fonction de manager ou de conseiller sportif. On ne touchera donc pas à la philosophie qui fait de Péruwelz ce qu’il est aujourd’hui. Ma prochaine « prise de fonction » n’a d’ailleurs même pas été abordée avec le noyau, et la coutume qui veut que le FC construise son effectif sur base des moyens à disposition sera conservée. Car l’ambiance particulière qui règne ici est très précieuse, avec une bande de camarades qui se réunissent chaque mardi et chaque jeudi pour s’entraîner. Nous ne sommes pas le Real Madrid et nous le savons. Et quand on voit ce qui se passe dans d’autres cercles de Wallonie picarde, ces valeurs apparaissent encore plus importantes. »

Surtout quand les choses tournent moins bien.

« Personnellement, j’ai appris à prendre beaucoup de recul sur les événements. Cela tourne un peu moins bien en ce moment pour nous en P1 ? Nous analysons sereinement la situation, et essayons d’y apporter des solutions. Oui, on peut observer des visages un peu plus tendus, oui, la concurrence doit jouer son rôle, mais toujours dans cet état d’esprit positif, que je suis heureux de retrouver en marge d’une activité professionnelle de plus en plus prenante, et les kilomètres de route que j’avale quotidiennement. Et ce ne sont pas quelques mauvais résultats qui vont faire s’effriter tout ce que ce groupe a reconstruit au fil de ses montées successives. Peu importe, donc, si nous montons d’une division au terme de cette saison. L’objectif de Patrice était le tour final, et si on fait mieux, ce sera un plus. Et celui qui voudra venir à Péruwelz saura qu’il pourra y faire le plein d’amitié, mais pas d’autre chose. Il n’y a pas de mercenaire chez nous, et il n’y a pas de raison que ça change ! »