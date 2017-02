P2A: David Bourlard quittera Wiers en fin de saison

Après deux années passées avec les Wiersiens, le coach n’a pas renouvelé son contrat : « Nous avons eu une discussion avec les dirigeants vendredi, ils étaient satisfaits de moi et voulaient me prolonger. Cela m’a fait plaisir mais, dorénavant, j’ai d’autres perspectives d’avenir. »

Pour autant, l’ancien joueur d’Ath n’oubliera pas le club qui lui a offert la chance d’entraîner en P2 alors qu’il n’avait pas encore d’expérience : « Je tiens à remercier le club de Wiers qui m’a accordé sa confiance ainsi que ce groupe qui est exceptionnel ! »

Mais le travail ne s’arrête pas là et il compte bien terminer la saison en beauté avec ses joueurs et offrir un cadeau d’adieu à ses dirigeants avant de se tourner vers de nouveaux horizons : « L’année passée, j’avais eu un contact avec Binche (P1) mais j’ai respecté mes engagements vis-à-vis de mon club. Si une autre proposition de ce genre se représente, cela sera difficile de répondre négativement. Je ne pars donc pas pour un autre club » affirme ce coach ambitieux, qui est en train de passer tous les diplômes requis pour entraîner. « Je suis en train de terminer mon « UEFA B » avant d’enchaîner sur le « A » précise-t-il, avant de souhaiter le meilleur à son club. « J’espère que les garçons continueront sur notre lancée des deux dernières années. Le travail réalisé avec l’école des jeunes est remarquable et il y a énormément d’entraîneurs qualifiés ».