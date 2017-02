Tournai: Lenny C. est mort en prison

C.K

Le parquet a confirmé mardi la mort en prison de Lenny C. (23 ans), un Tournaisien bien connu du tribunal correctionnel pour plusieurs faits de délinquance. Lenny n’était pas un mauvais gamin mais il avait grandi dans un milieu particulier et, comme ses frères, il avait sombré très jeune dans la délinquance, l’alcool et la drogue. Auteur de plusieurs larcins, il cumulait les peines de prison.