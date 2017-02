Mouscron: dans 88% des cas, les caméras permettent l'identification

Sans relâche, des équipes de la police ont travaillé sur le dossier qui connaît une nouvelle jeunesse de par le renouvellement d’une partie du parc de caméras d’une part, et la mise en place de nouvelles caméras plus efficaces d’autre part. « Ce dispositif constitue une aide technique précieuse pour nos équipes afin de les aider dans leurs missions quotidiennes », commente la police de Mouscron. Cela se traduit par diverses choses : « régler les problèmes de circulation (embouteillages, accidents, conduite dangereuse, stationnement gênant, etc.), gérer les troubles de l’ordre public (manifestations, bagarres, rassemblements, ivresse, etc.), gérer les catastrophes (incendies, accidents graves, etc.), prévenir les vols et les agressions, identifier les auteurs de délits de fuite, résoudre les problématiques de dépôts sauvages, constater les infractions au Règlement Général de Police », détaille encore la police de Mouscron sur son site Internet.

« Ce dispositif de vidéosurveillance sert donc à compléter et appuyer l’action des policiers sur le terrain, et correspond d’ailleurs pleinement à l’une des priorités de notre plan zonal, qui est la lutte contre la délinquance urbaine. »...

