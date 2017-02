Mouscron: des contrôles horeca: un établissement sous scellé

personnes interpellées

« Accompagnées de l’Afsca et de l’Onem, les équipes sur le terrain étaient également renforcées par un maître-chien et par six enquêteurs du service de recherches. Lors de cette opération, environ 110 noctambules ont été contrôlés et 2 individus recherchés ont été interpellés. Un établissement a été mis sous scellé. Les partenaires des SPF présents ont constaté et verbalisé : 1 infraction à la législation sur le tabac (hygiène, autorisation), 3 infractions à la législation sur le travail (Dimona, rapports Inasti), 1 PV gardiennage, 1 PV de non-respect de la loi sur les ASBL et 1 arme prohibée a également été saisie », a encore détaillé la police de Mouscron.