99 piétons renversés à Mouscron depuis 2014

« Ces dernières semaines, notre ville a été le lieu de plusieurs accidents graves impliquant des piétons. On peut pointer deux causes dans ces accidents, le manque de visibilité des piétons et la vitesse inadaptée des voitures. Sur le manque de visibilité des piétons, Écolo aimerait savoir ce qu’il en est des abords des écoles. Il y a quelques années, un subside avait permis d’aménager certains abords par le rétrécissement de la chaussée et d’une luminosité plus importante. Est-ce que tous les passages piétons de toutes les écoles de Mouscron sont équipés d’un aménagement spécifique ? », a commenté Chloé Deltour, pour le groupe Écolo lors du conseil communal. « La sécurité des piétons, notamment aux abords des écoles, est au cœur de nos réflexions », a répondu Marie-Hélène Vanelstraete, l’échevine de la Mobilité. « Les passages pour piétons, aux abords des écoles, sont repeints chaque année avant la rentrée. Des travaux ont été réalisés rue des Moulins, d’autres sont en cours rue de la Citadelle, rue Cotonnière, et rue du Labyrinthe. Pour les rues Dassonville et Vandeplassche, c’est en projet. Une réfection complète est prévue pour cette dernière et devrait débuter tout prochainement, au printemps. Nous allons continuer à aménager les abords d’écoles. L’action « gilet fluo » a permis d’augmenter la sécurité autour des écoles. »...

Plus d’infos dans notre édition digitale de Nord Eclair