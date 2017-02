Mouscron: une place handicapée supprimée pour un échevin crée la polémique

Le conseil communal a évoqué la suppression d’une place handicapée pour permettre à un échevin de pouvoir se garer plus facilement devant le centre culturel Marius Staquet. Une idée qui n’a pas plu au groupe Ecolo. « Il y a certainement d’autres possibilités », a estimé Luc Tiberghien.

Le point, évoqué lors du conseil communal de lundi soir, devait permettre la suppression d’une place pour personnes handicapées devant le Marius Staquet afin de permettre aux échevins, bourgmestre ainsi qu’au directeur général, à la directrice financière et au directeur d’administration de la commune de s’y garer. Cette place sera surtout dévolue à l’échevin de la Culture, Michel Franceus, qui en a fait la demande. Une décision pas appréciée par l’opposition Écolo. « Je suis d’accord pour dire que certaines places doivent être disponibles pour les édiles communaux près du CAM et même du centre Marius Staquet. Mais je trouve que ce n’est pas une bonne solution de supprimer cette place. Pour moi, il y a d’autres possibilités. Je demande qu’on retire ce point et qu’on réfléchit à d’autres possibilités », a détaillé Luc Tiberghien. Pour le principal intéressé, Michel Franceus, cela ne porte pas un réel préjudice. « Les places ne sont quasiment jamais occupées durant la journée. Le soir, lors des spectacles, si aucun détenteur de la carte de stationnement ne s’y trouve, une personne handicapée peut s’y garer », affirme Michel Franceus. Ce dernier avoue tout de même que ce n’est peut-être pas la meilleure solution.

