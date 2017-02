Tournai: Quinze mois de prison ferme pour un homme possessif

L’une d’elles avait été séquestrée pendant près de cinq heures et frappée à plusieurs reprises car elle souhaitait mettre fin à leur histoire. L’homme exigeait que ses compagnes soient belles et qu’elles lui obéissent, il ne supportait pas l’idée qu’on puisse le quitter.

Deux jeunes femmes s’étaient constituées parties civiles au procès mais une troisième s’était manifestée lors de l’enquête pour indiquer qu’elle avait subi les mêmes horreurs.

«J’ai cru qu’il allait me tuer et que je ne sortirais jamais vivante», avait commenté une jeune femme qui avait été séquestrée durant près de cinq heures chez le prévenu qui l’a frappée à plusieurs reprises. Les coups ont occasionné la perte d’une dent et une fracture d’un pouce. Outre les séquelles physiques, la jeune femme a gardé des séquelles psychologiques et le tribunal a désigné un médecin expert chargé d’évaluer le dommage. Une somme provisionnelle de 2.000 euros lui a été octroyée.

Une autre jeune femme, étudiante à Tournai, avait aussi été victime de la violence de cet homme qui s’en était pris aussi à un sexaganaire après un banal accident de voiture. Le prévenu l’avait harcelée par le biais des réseaux sociaux et l’avait attendue devant son école. Il lui avait aussi porté des coups car elle souhaitait le quitter. Elle recevra un dommage de 3.500 euros.