Mouscron: la 40e édition du cross Nord Éclair aura lieu le 25 mars

Le traditionnel cross interscolaire Nord Eclair se tiendra le samedi 25 mars 2017, sur le site de « Jeunesse & Sport », rue Achille Debacker, à Mouscron. Et ce ne sera assurément pas une année comme les autres ! Car non seulement il s’agira de la 40 e édition, mais ça pourrait aussi être la dernière dans la formule que nous connaissons...

Les enfants des écoles de Mouscron peuvent déjà enfiler leurs baskets et aller s’échauffer, car la 40 e édition du cross interscolaire Nord Eclair se rapproche à grands pas. Cette édition-anniversaire se tiendra cette année le samedi 25 mars 2017, certainement pour la dernière fois sur le site de « Jeunesse & Sport », à la rue Achille Debacker, à Mouscron.

Cette année, pour la 40 e édition, les organisateurs vont d’ailleurs tenter de marquer le coup. En plus des cadeaux traditionnels, l’équipe de la JSMC et votre journal favori vont essayer de dénicher une récompense plutôt sympathique pour chacun des petits sportifs du jour !

Pour s’inscrire, les enfants (et leurs parents) doivent s’arranger avec leurs professeurs d’éducation physique, qui sont a priori au courant de la façon à procéder. Si certains s’inscrivent encore via des feuilles écrites à faire parvenir en nos locaux (dans la Petite rue) pour le mercredi 15 mars au plus tard, la majorité des inscriptions se font désormais par fichier Excel (avec les nom, prénom, année de naissance et sexe de l’enfant), à envoyer par mail au secrétariat de la JSMC (à l’adresse c.vanaerde@skynet.be, pour la même date.

Les dernières inscriptions et réclamations pourront se faire le mercredi 22 mars, de 14h30 à 17h30, sur le site où se déroulera le cross, à l’occasion d’un entraînement final ouvert à tous.

Retrouvez notre reportage complet dans notre édition papier de ce jeudi 23 février 2017 et dans notre édition digitale...