Les enfants et les ados peuvent aussi passer un examen du sommeil

Quand on parle d’ «enregistrement du sommeil», on pense souvent aux personnes qui ronflent et font des apnées, ou aux nourrissons qui présentent un risque de mort subite. Cet examen, appelé «polysomnographie», est aussi utile chez les enfants et les ados qui souffrent de troubles du sommeil. Au CHU-Tivoli (La Louvière), le service de Pédiatrie dispose d’une consultation de médecine du sommeil pour les jeunes.

Un enfant ou un ado constamment fatigué peut souffrir de réels troubles du sommeil. Ses nuits ne sont pas réparatrices, soit qu’il éprouve des difficultés à s’endormir, soit qu’il dorme mal parce que son sommeil, émaillé de micro-réveils (invisibles à l’œil nu), est de piètre qualité.

En fonction des plaintes du jeune patient, une polysomnographie, pour analyser le sommeil durant une nuit à l’hôpital, peut être réalisée, histoire d’y voir plus clair dans ses nuits et de l’aider à en retrouver de plus douces. Le sommeil est un besoin physiologique essentiel, d’autant plus en pleine croissance. Mal dormir entraîne des répercussions non négligeables sur la vie diurne, qu’il s’agisse notamment de sautes d’humeur, de somnolence à l’école ou de baisse des performances cognitives (concentration, mémorisation).

«Cet examen a toujours existé, il est techniquement possible depuis longtemps chez l’enfant, mais on l’utilisait surtout chez les tout-petits», explique le Dr Roxane Rossignol, chef du service de Pédiatrie du CHU-Tivoli à La Louvière, réseau Solidaris. «La polysomnographie était sous-exploitée chez le grand enfant et l’adolescent, nous la développons désormais et faisons beaucoup plus attention aux plaintes des parents concernant le sommeil de leur enfant.»

La pédiatre et sa consœur de l’Unité du sommeil, le Dr Liliane Parise, encouragent leurs collègues, notamment les généralistes, à leur référer les jeunes chez qui un tracé du sommeil peut être utile. Car il existe pas mal de réels motifs de mal dormir, même chez un enfant ou un ado a priori en pleine santé. L'examen est remboursé une fois par an, de 0 à 16 ans.

Apnées et micro-réveils

Si les pathologies de l’adulte, dont la narcolepsie ou le syndrome des jambes sans repos, sont rares chez le jeune, d’autres troubles (ORL, neurologiques, surpoids) constituent une indication pour effectuer une polysomnographie. L'examen peut révéler que ces troubles, en nuisant à son sommeil, ont des conséquences sur le quotidien de l’enfant.

Ainsi dans le cas de ‘grosses’ amygdales ou de végétations: «Ces tissus sont toujours gonflés chez l’enfant entre 1 et 5 ans, et diminuent normalement de volume vers 4-5 ans», détaille le Dr Rossignol. Si le petit souffre d’otites ou d’angines à répétition, une ablation chirurgicale va le soulager. S’il n’y a pas d’infections ORL récurrentes, on peut attendre que Dame Nature règle spontanément cette hypertrophie. «Toutefois, un examen du sommeil peut révéler des apnées obstructives, mécaniques, dues à la taille des amygdales ou des végétations, apnées qui déstructurent le sommeil en provoquant des micro-réveils. Dans ce cas, on ne va pas attendre jusqu’à 4-5 ans pour opérer.» Autre cause possible d’obstructions respiratoires et donc de mauvais sommeil, un défaut de croissance cranio-faciale, comme un bec-de-lièvre, une malformation du palais.

Mais les apnées ne sont pas toujours «mécaniques». L’appareil qui analyse le sommeil peut aussi détecter des apnées dites ‘centrales’, commandées par le cerveau. Ce qui est particulièrement indiqué chez les enfants qui prennent des médicaments, notamment pour les troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité, comme la Rilatine: «Des enfants à surveiller, chez qui l’examen du sommeil permet de visualiser l’impact de la médication», souligne la spécialiste. Auquel cas, le dosage et l’heure de prise du médicament peuvent être revus avec le médecin référent de l’enfant.

A noter: CHU-Tivoli, avenue Max Buset 34, 7100 La Louvière. Infos : 064/27.60.58 (de 9 à 17h). Site : www.chu-tivoli.be