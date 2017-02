Mouscron: le boucher de la Petite rue séquestre un arnaqueur

Un jeune homme pensait rouler le petit boucher hallal de la Petite rue, mais il a été pris dans son propre jeu. Il a voulu refourguer un faux billet de 100 euros, l’artisan s’en est rendu compte, l’a coursé dans la rue avant de l’attraper et le séquestrer dans sa boucherie en attendant la police…

Il était environ 14h30 quand un jeune entre dans la boucherie hallal « El Amene », située dans le bas de la Petite rue. « Il s’est présenté à moi et m’a demandé si je pouvais faire de la monnaie sur son billet de 100 euros », explique le sympathique boucher. L’artisan s’exécute mais au moment de mettre le billet dans sa poche, il s’aperçoit que la texture est bizarre. « Je me suis dit que ce n’était pas normal et le jeune homme a rapidement pris la fuite. »

