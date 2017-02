Wallonie picarde: ils sont exclus de leur propre parti

« Je précise que je n’ai pas été exclue du PS local », tient à nuancer Annette Cornelis, échevine de Bernissart. « C’est la commission nationale de vigilance qui m’exclut ». Elle devra dès lors vraisemblablement siéger comme indépendante, à l’instar de son collègue échevin, Francis Delfanne qui avait subi le même sort, quelque temps plus tôt. Annette Cornelis veut toutefois placer dans son contexte son exclusion: « J’ai toujours payé mes cotisations », insiste-t-elle, « et ce jusqu’à la fin de décembre 2015. Si j’ai ensuite arrêté, c’est parce qu’un litige m’opposait aux instances. J’ai demandé que tout le monde soit logé à la même enseigne, c’est tout ». Pour l’échevine de Bernissart, c’est ce qui a mis le feu aux poudres et motivé son exclusion: « On m’a signifié l’intention de m’éjecter et convoquée à un rendez-vous. Je n’ai pu m’y rendre parce que j’avais une activité locale (NDLR: le repas du troisième âge) à laquelle je ne voulais absolument pas déroger. J’ai demandé un report... On ne me l’a pas accordé ».

