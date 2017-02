Troiano reconnu coupable d'un assassinat et de deux meurtres: "C'est scandaleux", réagit-il

Belga

Les jurés de la cour d’assises de Liège ont déclaré mercredi en fin d’après-midi Amédeo Troiano (34 ans) coupable de l’assassinat de Benoît Philippens et des meurtres de Carol Haid et du jeune Esteban Counet. Ce couple de banquiers et leur filleul avaient été exécutés le 18 avril 2014 à Visé. « C’est scandaleux », réagit Troiano.