Tournai: L'homme possessif prend 15 mois

Laura a cru qu’elle n’allait jamais sortir vivante quand elle a été séquestrée durant près de cinq heures. « Il la frappait, la soignait, avant de continuer à frapper. Nous ne sommes pas loin d’actes de torture », avait commenté Me Rivière, avocat de la jeune femme. Blessée physiquement, la jeune femme a gardé des séquelles morales. Mardi, le tribunal lui a octroyé un dommage provisionnel de 2.000 euros et a désigné un médecin expert chargé d’évaluer le dommage moral.

Une autre jeune femme, étudiante à Tournai, s’était constituée partie civile. Elle aussi a été frappée à plusieurs reprises car elle ne souhaitait plus voir celui qui la harcelait de différentes manières : attente devant son école, messages sur les réseaux sociaux, courriels, etc. « Elle n’osait plus sortir de chez elle et elle était incapable d’étudier », avait commenté Me Tounkara, son avocat. Un dommage de 3.500 euros, majorés des intérêts depuis le 24 mars 2015, lui a été octroyé par le tribunal.

Outre la peine principale prononcée par défaut, le prévenu écope aussi d’une lourde amende. Le ministère public a sollicité son arrestation sur le champ.

Le parquet avait dressé le portrait de l’individu :

« Un homme colérique qui avait frappé un homme d’une soixantaine d’années après un accident de route qui n’avait fait aucun dégât et qui ne supportait pas qu’une femme le quittait ».