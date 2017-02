Météo: tempête sur tout le pays ce jeudi avant un rafraîchissement des températures

Le ciel sera très nuageux ce jeudi avec des périodes de pluie parfois soutenue puis quelques averses. Il y aura beaucoup de vent avec des rafales de 70 à 95 km/h et les maxima ne dépasseront pas 9 ou 10 degrés. Vendredi, le temps sera variable et plus frais avec des giboulées, avant d’être plus sec dans un premier temps ce week-end puis, à nouveau, pluvieux et plus doux, selon les prévisions de l’IRM.

Ce jeudi, il fera d’abord très nuageux avec quelques faibles pluies. Une zone de pluie plus active traversera ensuite le pays d’ouest en est : cette perturbation s’accompagnera d’un net renforcement du vent. L’après- midi, nous passerons sous un régime plus variable à partir de l’ouest, avec des averses mais également des éclaircies. Les maxima varieront entre 6 degrés en haute Belgique et 10 degrés en plaine.

Le vent sera d’abord modéré à assez fort, voire fort à la mer, de secteur sud-ouest avec des rafales d’environ 60 km/h. A partir de la mi-journée, le vent deviendra fort à localement très fort d’ouest à sud-ouest avec des pointes de 70 à 90 km/h. A la côte et sur l’extrême nord du pays, les rafales pourront même atteindre 95 ou 100km/h, met en garde l’IRM.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps pourra devenir temporairement plus sec mais plus tard dans la nuit, de la pluie et des averses envahiront à nouveau le pays. Sur les hauteurs de l’Ardenne, il s’agira d’averses de neige (fondante). Les minima seront compris entre -1 et +2 degrés en Ardenne, et entre +3 et +5 degrés en plaine. Le vent, d’abord fort à très fort de secteur ouest avec des rafales de 70 à 90 km/h, deviendra modéré à localement assez fort d’ouest à nord- ouest.

Vendredi, la nébulosité sera variable et le vent un peu moins présent, mais des averses sont encore prévues, pouvant adopter un caractère hivernal surtout sur le relief ardennais. Ailleurs, il s’agira de giboulées parfois accompagnées d’un coup de tonnerre. Il fera plus frais avec des maxima qui seront compris entre 2 à 7 degrés sous un vent modéré de nord-ouest.