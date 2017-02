Gros coup de gueule de Benjamin Maréchal (RTBF - C'est vous qui le dites) sur Facebook: "Marre! Je ne suis pas un paillasson"

En gros, l’animateur y exprime toute son inquiétude. Sa thèse est que la RTBF devant bientôt renégocier son contrat de gestion (qui arrive à échéance en 2017), il sert en quelque sorte de paratonnerre à différents groupes de pression qui font de lui le symbole de tout ce qu’il y a à bannir dans la chaîne publique. Maréchal se dit attaqué par un député cdH qui voit en lui quelqu’un qui instrumentaliserait ses témoins, leur soufflerait des idées et déclencherait le populisme ambiant… « Il y a », dit-il, « une association qui véhicule partout que je suis « transophobe », c’est-à-dire homophobe mais pour les trans ».

« Et puis, il y a des invités de mon émission télé à qui on recommande de ne pas répondre à ma sollicitation. Pire, on essaie de persuader des gens de mon équipe de quitter mon projet ! Les attaques sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus centrées sur moi seul ! Un moment donné, je dis stop. Quand j’écris que je ne suis pas un paillasson, je veux dire que je ne suis pas un infréquentable. Si des gens veulent qu’on abatte « C’est vous qui le dites », alors qu’ils sortent du bois et le disent tout haut, en leur nom. Moi, je m’expose tous les jours sans aucun calcul… Je veux que ça cesse ! »