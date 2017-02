John-John Dohmen et Arthur van Doren élus "Joueur de l'année" et "Etoile montante" de aux Hockey Stars Awards

Le hockey belge est à la fête ce jeudi puisque deux de ses représentants, John-John Dohmen et Arthur Van Doren ont été distingués lors de la cérémonie des Hockey Star Awards organisés par la fédération internationale, jeudi, à Chandigarh.

Arthur Van Doren a été élu ’Etoile montante de l’année’ lors de la cérémonie des Hockey Star Awards organisés par la fédération internationale, jeudi, à Chandigarh. Ce titre récompense le meilleur joueur de moins de 23 ans de la saison.

Le Red Lion, 22 ans, médaillé d’argent aux Jeux de Rio, était en lice avec les Allemands Christopher Rühr et Timm Herzbruch, l’Indien Harmanpreet Singh et le Néerlandais Jorrit Croon.

Peu après, John-John Dohmen recevait le prix de ’Joueur de l’année’ lors de la cérémonie des Hockey Star Awards organisés par la Fédération internationale de hockey, jeudi, à Chandigarh, en Inde.

Le capitaine des Red Lions, 29 ans, était en lice avec les Argentins Gonzalo Peillat et Pedro Ibarra et les Allemands Moritz Fürste et Tobias Hauke.

Dohmen avait décroché l’argent aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro l’été dernier.

La Belgique est reparti de cette cérémonie avec trois récompenses. Quelques minutes avant Dohmen, Arthur Van Doren a reçu le prix de meilleur espoir (’Etoile montante’) et Laurine Delforge celui de meilleur arbitre.