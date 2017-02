L'échappatoire: l'escape game débarque à Tournai

D’ici quelques semaines, Tournai accueillera son tout premier live escape game. Un jeu d’énigmes immersif qui se joue par équipe. L’objectif ? S’évader de son propre rêve, sous peine d’y rester coincer pour l’éternité ! On vous en dit plus.

Ambiance. Alors qu’elle s’était endormie quelques minutes avant, une équipe de joueurs se réveille dans une petite salle au décor onirique. « On endort les joueurs, puis on les emmène dans une salle où on les réveille. Autour d’eux il y aura plein d’objets », précise Alexandre Babilotte, co-gérant de l’escape game. Petit bémol. Les joueurs vont vite se rendre compte qu’ils sont toujours enfermés dans leur rêve, « et qu’ils ne peuvent pas sortir de la pièce »... Plus d’informations sur