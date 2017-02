Le service des travaux de Péruwelz déménage avec ses cartons (+vidéo)

Des cartons partout, qui s’empilent sur les bureaux, dans les couloirs, des étagères vides, et des ouvriers qui transportent, armés d’un diable, les classeurs et autre mobilier : depuis ce mardi, le service des travaux de Péruwelz est animé d’une agitation particulière. Et pour cause : tout doit disparaître. Ses locaux historiques, situés sur la petite Place, seront vidés en trois jours à peine, le temps accordé au déménagement du service qui doit rouvrir à la population dès ce vendredi matin, mais dans la rue des Chaufours, cette fois. « C’est effectivement un déménagement historique », reconnaît Julie Schirvel, responsable du service. « Nous avons toujours été sur la petite Place ». Toutefois, la quinzaine de membres du personnel prend la situation avec philosophie : « C’est l’occasion de faire un tri », ajoute la responsable. « Nous avons organisé des réunions de préparation pour voir comment s’organiser et faciliter le déménagement », ajoute-t-elle. C’est que ce service, habituellement ouvert à la population, ne dispose que de quelques jours pour tout emporter… dès vendredi, en effet, il devait rouvrir ses portes dans la Maison de la Citoyenneté.