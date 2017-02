Wayne Rooney bientôt en Chine, avec Axel Witsel? Le joueur anglais nie et annonce qu'il va "rester à Manchester United"

Wayne Rooney, légende de Manchester United, va-t-il bientôt quitter le club mancunien qui l’avait lancé en 2004, à ses 18 ans, pour rejoindre la Chine et ses clubs fortunés ? La rumeur était de plus en plus persistante en Angleterre, notamment suite à la déclaration de l’entraîneur des Red Devils José Mourinho ne niant pas un possible transfert de Rooney d’ici la fin du mois.

C’est finalement par voie de communiqué, ce jeudi, que Wayne Rooney a annoncé qu’il restera bien à Manchester United. « Malgré l’intérêt affiché par certains clubs, ce dont je suis très heureux, je veux mettre fin à toutes les spéculations et dire que je reste à Manchester United. (…) C’est une période très excitante pour le club et je veux en faire encore partie », confie le footballeur anglais de 31 ans.

Wayne Rooney était notamment annoncé du côté de Tianjin Quanjian, le nouveau club d’Axel Witsel. Mais l’entraîneur de la formation chinoise, Fabio Cannavaro, avait expliqué ce week-end que les négociations n’avaient pas avancé depuis plusieurs jours avec l’entourage de Rooney.

Wayne Rooney est le meilleur buteur de l’histoire de Manchester United et a remporté cinq titres de champion d’Angleterre et une Ligue des Champions depuis ses débuts avec les Red Devils en 2004. L’attaquant anglais a un contrat courant jusque 2019. Il a déjà annoncé dans la presse anglaise qu’il ne se voyait pas jouer pour un autre club que Manchester United ou Everton, son club formateur.