Le vent a soufflé fort sur la Wallonie picarde: un arbre est tombé sur une maison à Flobecq

Le vent a soufflé très fort en Wallonie picarde comme sur le reste du pays. Comines, Antoing, Bernissart, Péruwelz… Les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde et les policiers ont dû procéder à une quinzaine d’interventions, la plupart du temps pour des chutes de branches ou des tuiles envolées. Les sapeurs ont dû à plusieurs endroits sortir les bâches pour boucher les trous occasionnés dans les toitures par les rafales de vents atteignant les 100 km/h.

Rue du Château d’Eau à Deux-Acren, c’est carrément à l’envol d’un petit chapiteau qui a été constaté, heureusement sans blessés à déplorer. À Vezon, c’est un poteau d’éclairage qui s’est brisé en deux ne causant fort heureusement que des dégâts matériels.

Plus impressionnant encore, au 25 rue des Frères Gabreau à Flobecq, un sapin majestueux qui trônait depuis des décennies dans la cour de l’école a dû céder à la puissance des vents. Du moins en partie. Une énorme branche s’est abattue sur la maison voisine causant l’effroi parmi les occupants de la maison : « c’est mon fils qui a vu en premier cette énorme branche s’abattre sur notre toiture », explique Mireille Guerlus, 78 ans, « On avait jusqu’à présent jamais eu de problèmes. On a vraiment eu peur. Encore un peu et cette énorme branche traversait la fenêtre derrière laquelle se tenait mon fils. Pire 10 minutes plus tôt, c’était notre aide familiale qui se serait retrouvée écrasée par ces amas de branches »

Sur la pelouse devant la maison, un tapis de petites branches et des débris d’ardoises témoignent encore du gigantisme de cette branche arrachée à la base du tronc par la fureur d’Eole. Le poids de la branche était tel que le muret de l’école communale a été éventré sous l’impact de la chute.

En attendant, la toiture laisse le triste spectacle d’un trou béant. Les pompiers de Lessines descendus sur place ont dû tronçonner la branche en plusieurs morceaux pour pouvoir dégager la maison. « Heureusement, personne n’a été blessé, mais j’attends maintenant les experts pour estimer les dégâts ».