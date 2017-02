Massimo Bruno après la qualification d'Anderlecht en 8es de finale de l'Europa League: "Nos adversaires étaient au-dessus" (vidéos)

« C’était compliqué. Le Zenit était très fort, on a essayé de marquer au moins un but mais nous n’avons pas réussi à nous créer beaucoup d’occasions. Nos adversaires ont joué avec leur cœur, avec le public derrière eux, et ils ont mis beaucoup de pression. Mais si tu passes après deux matches comme ça, tu dois quand même constater que tu as fait un excellent travail », estime René Weiler.

« Je suis fier de mes joueurs. Même si on perd, on a tout donné. On a quand même perdu Teodorczyk avant le match. Mais à la fin, on se qualifie et c’est le plus important », confie le coach, qui a étonné par son choix de faire monter Bram Nuytinck... à l’avant-poste pour la fin de la rencontre. « On n’a pas eu le choix. J’ai quand même eu besoin de présence physique en attaque, car on était dos au mur. À la fin, il a donné l’assist, cela veut aussi dire que cela fonctionne bien. L’équipe fonctionne bien ensemble ».

« J’ai déjà dit qu’on regarde un match à l’autre. Les huitièmes de finale, c’est déjà bien. J’espère qu’on va continuer comme ça, tout comme les autres clubs belges », annonce encore René Weiler.

« C’est clair qu’aujourd’hui, nos adversaires étaient au-dessus, on ne va pas se voiler la face. Le Zenit est une très bonne équipe, ils sont très forts à domicile. On a eu très difficile mais on n’a jamais cessé d’y croire. Il n’y a qu’en foot qu’on peut voir ce genre de chose », explique pour sa part Massimo Bruno.

Il revient sur la stratégie payante du coach : « Teo(dorczyk) se blesse hier mais Isaac (Thelin) a déjà montré de très belles choses sur le terrain et il a répondu présent, il a mérité son but, car il s’est donné à 100 % et a gêné des défenseurs. (...) Le coach a aussi fait un coup de poker avec Bram (Nuytinck), ça a fonctionné mais c’était un peu spécial cette fin de match ».

« On s’en souviendra de ce match, comme je le disais dans le vestiaire », raconte Bruno. « Peu pensaient encore qu’on allait se qualifier après le 3-0. Ce but, c’était la délivrance. On a mérité notre victoire à domicile mais c’était un non-match, aujourd’hui. »

Olivier Deschacht, titulaire dans la défense anderlechtoise, avait la même analyse que ses équipiers et son coach : « Oui, il y a un miracle à la fin mais c’était une très grande équipe en face. Nos adversaires marquent quasiment sur 100 % de leurs occasions », estime-t-il.