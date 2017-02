Comme prévu, la neige est tombée en petite quantité sur les hauteurs: voici le programme des prochaines heures

Le temps sera variable vendredi et assez frais avec provisoirement des averses. Celles ci pourront avoir un caractère hivernal au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Une fine couche de verglas peut être présente tôt le matin en provinces de Liège, Namur et Luxembourg, rapporte l’IRM.

Comme prévu, il a neigé sur les hauteurs, mais en petite quantité. Dans l’après-midi, le temps deviendra progressivement sec et des éclaircies apparaîtront à partir de l’ouest. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Ardenne et 7 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest à nord-ouest.

La nuit prochaine, les dernières averses hivernales s’évacueront par l’est et le ciel se dégagera sur la majorité des régions. En Ardenne, les nuages bas pourront être tenaces et limiteront parfois la visibilité. Des plaques de givre ou de glace pourront se former durant la nuit. Les minima varieront autour de -3 degrés en Hautes- Fagnes, 0 degré dans le centre et 2 degrés à la mer. Le vent deviendra faible et s’orientera au secteur sud à sud-ouest.

Photo : Crédit : Flash, police, contrôle, incendie, Luxembourg belge et grand ducal

Samedi, la journée débutera sous de belles éclaircies, mais de la brume ou du brouillard (givrant) pourraient être localement présents. Cette grisaille devrait principalement toucher l’Ardenne. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable mais le temps restera sec.

Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés en Ardenne et varieront autour de 8 ou 9 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera faible à modéré, devenant modéré en cours de journée, voire assez fort à la Côte.