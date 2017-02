Le changement d'entraîneur entre Aleksandar Jankovic et Yannick Ferrera a plus profité à Malines qu'au Standard

Lors du jeu de chaises musicales très médiatisé en septembre dernier, le bilan chiffré de Yannick Ferrera avait été avancé comme une des données de son départ. À quelques heures de son retour en bord de Meuse (après un succès de prestige en novembre lors des premières retrouvailles), le bilan de son successeur ne montre pas une réelle progression au niveau des chiffres. À Malines comme au Standard, la moyenne du Bruxellois est légèrement meilleure que celle de son homologue serbe.

1 Charleroi : déclic positif pour l’un, chant du cygne pour l’autre

Yannick Ferrera et Aleksandar Jankovic ont en commun une expérience mouvementée à l’occasion d’un déplacement à Charleroi. Paradoxalement, les effets ont été diamétralement opposés : la victoire 2-3 a remis le Standard, la lanterne rouge, sur les rails tandis que le match interrompu sur un score de 1-3 a plombé la dynamique liégeoise. Yannick Ferrera est habitué aux départs difficiles : au Standard, il a commencé par 1 point sur 15 et a obtenu 1 point sur 12 à Malines. Jankovic a connu des débuts plus tonitruants avec trois victoires d’affilée avant le coup d’arrêt contre Anderlecht. le Serbe a connu 7 matches sans victoire avec le Standard, Ferrera seulement 5 (juste après son entrée en fonction à Liège).

