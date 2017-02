Europa League : Anderlecht rencontrera les Chypriotes de l'APOEL Nicosie, duel belgo-belge entre La Gantoise et Genk

La Belgique est le pays le plus représenté dans ces seizièmes de finale. Anderlecht a été pluôt verni, en tirant l’APOEL Nicosie. Il y aura forcément un club belge en quarts de finale, puisque Genk et La Gantoise se rencontreront. Les huitièmes auront lieu les 9 et 16 mars.

Pour la première fois de son histoire, la Belgique a qualifié trois de ses clubs pour les huitièmes de finale de C3, c’est-à-dire d’Europa League : cela en fait le pays le plus représenté en huitièmes de finale. En seizièmes, Anderlercht est passé dans la douleur au Zenit (2-0, 1-3), La Gantoise a su résister à Tottenham (1-0, 2-2) et Genk a vaincu les Roumains de l’Astra Giurgiu (2-2, 1-0).

Le tirage au sort des huitièmes de finale de l’Europa League de football a désigné les adversaires des trois clubs belges, vendredi en début d’après-midi à Nyon (Suisse), au siège de l’UEFA. Le club de l’APOEL Nicosie sera l’adversaire d’Anderlecht (match aller à Chypre). La Gantoise rencontrera Genk avec le match aller à la Ghelamco Arena de Gand. Il y aura donc au moins un club belge en quart de finale.

Le tirage, effectué par l’ancien international suédois Patrik Andersson, ne comprenait aucune tête de série et tout le monde pouvait rencontrer tout le monde quelle que soit sa nationalité.

Les rencontres se joueront les jeudi 9 et 16 mars.

Déjà très chanceux, jeudi soir à Saint-Pétersbourg en marquant le but de la qualification à la 90e minute sur sa seule tentative au but cadrée, Anderlecht n’a pas été malheureux vendredi en héritant de l’APOEL Nicosie, le club où évoluent l’ancien Diable Rouge Igor de Camargo et un autre Belge le gardien remplaçant Urko Pardo. Nicosie, champion national et leader de son championnat, a sorti l’Athletic Bilbao (2-3 et 2-0) en seizièmes de finale. L’APOEL est invaincu à domicile en 7 rencontres européennes cette saison (6 victoires et 1 partage, après avoir été éliminé en qualification de la Ligue des champions par le FC Copenhague) et aligne un total de 32 rencontres sans défaite dans son stade GPS qui peut accueillir 23.000 spectateurs. Anderlecht aura l’avantage d’accueillir le match retour au stade Constant Vanden Stock.

Le choc pour les Belges dans ces huitièmes de finale est bien entendu le match flandrio-limbourgeois entre La Gantoise et Genk. Il s’agira du second duel européen entre clubs belges après le FC Malinois-Anderlecht au 2e tour de la Coupe des vainqueurs de Coupes en 1988-1989.

Le vainqueur jouera pour la première fois de son histoire un quart de finale sur la scène européenne.

Le programme des huitièmes de finale offrira deux beaux duels: le choc allemand entre Schalke et le Borussia Mönchengladbach de Torghan Hazard ou encore le duel entre Lyon et l’AS Rome de Radja Nainggolan. Manchester United de Marouane Fellaini sera opposé aux Russes de Rostov.

Le tirage des huitièmes :

Celta Vigo (Esp) - Krasnodar (Rus)

APOEL Nicosie (Chy) - Anderlecht (BEL)

Schalke 04 (All) - Mönchengladbach (All)

Lyon (Fra) - AS Rome (Ita)

Rostov (Rus) - Manchester United (Ang)

Olympiakos (Grè) - Besiktas (Tur)

La Gantoise (BEL) - Genk (BEL)

Copenhague (Dan) - Ajax Amsterdam (P-B)