Disneyland Paris a rapporté 68 milliards d'euros à l'économie française en 25 ans

Disneyland Paris célèbrera samedi, en présence du président français François Hollande, son 25e anniversaire et le 30e de la convention qui a officialisé la création du complexe de loisirs à Marne-la-Vallée, à l’est de Paris. Après une année catastrophique pour la première destination touristique privée d’Europe, avec une baisse de fréquentation de 10 % à 13,4 millions et une perte nette de 858 millions d’euros, ses responsables et les autorités publiques partenaires ont présenté vendredi une étude sur l’impact du parc depuis son ouverture, le 12 avril 1992. Selon celle-ci, Disneyland Paris a apporté en 25 ans, 68 milliards d’euros de retombées économiques à la France.

En 2016, le royaume parisien de Mickey a subi, comme l’ensemble du secteur touristique d’Ile-de-France, les conséquences des attentats et du contexte sécuritaire.

À la veille de la cérémonie qui célèbrera le 25e anniversaire de l’ouverture du parc, ses responsables et les autorités publiques ont dès lors mis en avant sa « contribution économique et sociale » sur un quart de siècle.

L’étude présentée révèle que Disneyland Paris enregistré 320 millions de visites en 25 ans, dont 56 % de l’étranger, principalement d’Europe, pour un total de 80 milliards d’euros de dépenses dont 51 milliards par les étrangers. Ces derniers sont les plus rentables pour l’entreprise, avec un séjour moyen de trois jours et deux nuits pour 670 euros de dépense moyenne par personne. Les Belges et Luxembourgeois se classent 5e parmi les touristes européens et représentent 11 % de ce total. La « 300.000e famille » de visiteurs belges sera d’ailleurs mise à l’honneur par le parc samedi.

L’impact économique de la destination, cinquième pôle hôtelier avec 8.500 chambres et premier hub TGV de France, a été considérable depuis sa création, se félicitent les autorités parisiennes et franciliennes. Soixante-huit milliards d’euros de valeur ajoutée ont été créés pour l’économie nationale, en contribuant notamment pour 6,2 % aux recettes touristiques du pays. Au total, 8,6 milliards d’euros ont été investis pour la destination, dont 7,9 milliards par Disney et le reste par les pouvoirs publics.

La création de la destination a par ailleurs permis le développement exponentiel de l’agglomération de Val d’Europe, où résident la plupart des salariés et qui est passée de 3.000 à 35.000 habitants.

L’entreprise s’appuie aussi sur un réseau de 3.000 fournisseurs, dont 490 européens (hors France) parmi lesquels figurent 77 sociétés belges. Septante pour cent des 13,7 milliards d’euros d’achats faits en 25 ans l’ont été en Ile-de-France.

Le complexe de Marne-la-Vallée, d’une superficie de plus de 22 km2, est également le premier employeur mono-site de l’Hexagone devant Airbus à Toulouse avec 15.000 salariés, dont 85 % en CDI. Septante pour cent sont Français et 18 % issus d’autres pays européens. Les 130 Belges qui font partie du personnel représentent 5 % des travailleurs étrangers et s’occupent essentiellement de l’accueil des visiteurs. Selon l’étude, Disneyland Paris génère 56.000 emplois directs, indirects et induits chaque année.

La convention entre l’entreprise et les pouvoirs publics, signée pour une durée de 30 ans le 24 mars 1987, avait déjà été prolongée en 2010 jusqu’en 2030. Elle prévoyait dès le départ la création de trois parcs sur le site. L’emplacement pour ce troisième parc potentiel existe déjà et Disney a jusqu’en 2026 pour décider de concrétiser le projet.