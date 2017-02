Mouscron : un senior échappe à une escroquerie bien rôdée

Alors que son épouse est partie faire les courses avec sa fille, le 4 janvier dernier, Jacques Burggraeve entend sonner à la porte...

Découvrez comment l’esprit retors d’escrocs avides et bien organisés leur permet d’abuser de la naïveté des plus vulnérables et apprenez comment déjouer leurs plans dans notre nouvelle édition digitale de Nord Éclair Mouscron.