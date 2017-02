Wallonie picarde : Ils ont relevé le défi du zéro déchet

Depuis quatre mois, Eve-Anne Durieux et sa famille ont relevé le défi de vivre presque intégralement en zéro déchet. Une initiative écologique et économique, qui a révolutionné leur quotidien. Décryptage.

Dans ses placards, on trouve principalement des bocaux en verre et des tupperwares.

Sensibilisée à la cause environnementale, Eve-Anne Durieux, 38 ans, a décidé de changer ses « mauvaises » habitudes il y a quelques mois, en se lançant dans l’aventure zéro déchet. Une expérience qui « change la vie ».

« Au départ ce n’est pas simple. Il faut se débarrasser de ses mauvaises habitudes quotidiennes », lance Eve-Anne Durieux. Il y a encore deux ans, la famille vivait encore sous le joug de la grande distribution. « On n’était pas du tout là-dedans. On allait faire nos courses comme tout le monde au supermarché. Et puis un jour on en a eu marre. On a voulu se réapproprier notre pouvoir d’achat », se souvient-elle. Une expérimentation en douceur, qui pourtant change la vie...