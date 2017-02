Tempête à Mouscron: le hall de l'Europe évacué

Comme on vous l’indiquait dans notre édition de ce vendredi, les pompiers de Mouscron n’ont pas chômé jeudi, multipliant les interventions à cause de la tempête. Ils sont notamment intervenus du côté de Dottignies. Une partie de la toiture a été abîmée. À ce moment-là, des enfants avaient entraînement de basket, explique-t-on au hall sportif. Les enfants ont été évacués par mesures de précaution. « Une équipe technique est allée sur place, afin de vérifier l’état des lieux », précise Kathy Valcke, échevine des Sports de la ville de Mouscron. Tant via l’échevine que sur place, on nous indiquait que les lieux allaient probablement pouvoir rouvrir vendredi soir.

Les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises, comme vous avez pu le lire ce vendredi. Dans la soirée, ils se sont encore rendus à la rue des Charpentiers pour un problème de corniche. Vendredi matin, ils sont allés au Futurosport pour des ardoises qui menaçaient de tomber sur des terrains.

La tempête a fait des dégâts un peu partout puisqu’on a signalé aussi la chute d’un arbre dans la rue de la Ferme. « C’était un arbre qui avait 150 ans », explique une personne sur place. À quelques mètres de là, un autre arbre en mauvaise posture pourrait aussi tomber à la prochaine grosse tempête avec le risque qu’il penche vers la route.

Signalons encore la chute de branches d’un arbre dans un jardin de la rue Vandercoilden, à proximité de la place d’Herseaux. Enfin, notons encore que des panneaux ont été apposés aux abords de l’espace vert situé au coin des rues de Menin et de la Pépinière. Il était en effet interdit d’y accéder.