Cachez vos dosettes de lessive!

Une projection d’une de ces dosettes liquides dans l’œil peut entraîner une irritation importante des yeux et parfois même des lésions douloureuses de la cornée. Dans ce cas, un traitement médical est nécessaire. Ces lésions sont heureusement réversibles.

Le produit lessive est également irritant pour le tube digestif. Des nausées et des vomissements peuvent survenir. Un jet de liquide dans l’arrière-gorge peut provoquer des difficultés respiratoires et nécessiter une hospitalisation.

Des produits US dangereux

Des scientifiques français et belges tirent la sonnette d’alarme. De plus en plus d’Européens, dont un grand nombre de Belges, achètent des dosettes moins chères à l’étranger via des sites de vente en ligne. Ces produits sont absolument à éviter !

Le souci, ils ne respectent pas les mêmes normes de sécurité que ceux fabriqués en Europe. L’emballage de ces capsules de lessive est beaucoup plus fin et est donc pointé par les spécialistes. Les enfants n’ont qu’à presser le berlingot pour que celui-ci explose. Le produit arrive ainsi plus vite dans les yeux ou dans le fond de la gorge. Le principal pays importateur de dosettes est les États-Unis. En quatre ans, le nombre de brûlures oculaires chez les enfants américains a d’ailleurs été multiplié par 30.