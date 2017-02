L'étonnante petite annonce de la femme d'Axel Witsel qui suscite les moqueries sur les réseaux sociaux

Rédaction en ligne

La récente publication de Rafaella Szabo Witsel sur internet s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Très présente sur la toile, la jeune femme, actuellement enceinte de son second enfant, a posté une annonce un peu particulière lundi sur son compte Instagram, dans laquelle elle décide de se séparer d’un bien familial. Mais quand on sait que son mari gagne dorénavant 18 millions d’euros par an en Chine, cela peut prêter à sourire...