La Francodyssée sur VivaCité: direction La Guadeloupe, une île aux mille couleurs

La Guadeloupe c'est environ 400 000 habitants répartis sur les deux îles principales, Grande Terre et Basse Terre, qui forment la Guadeloupe à proprement parler ; et sur les îles et îlets avoisinants comme l'archipel des Saintes ou encore Marie-Galante.

Pour commencer notre périple, nous posons nos valises au lieu-dit Le Gosier, au sud de Pointe-à-Pitre où nous avons atterri. Nous avons la chance d'être logés à l'Auberge de la Vieille Tour, un magnifique hôtel plein de charme situé en bord de mer. Nous décidons donc d'explorer la Grande Terre par la côte, en empruntant la Riviera du Sud et en passant par la magnifique plage de Sainte-Anne, le village de Saint-François, pour terminer à la Pointe des Châteaux, extrême-est de Grande Terre.

Après avoir visité Grande Terre, direction Basse Terre et le Parc National, par la Route de la Traversée. On ne peut pas ne pas s'arrêter pour s'enfoncer à pieds dans la forêt et aller admirer la fameuse Cascade aux Écrevisses. Changement de décor car nous rejoignons ensuite la Plage de Malendure pour monter à bord du Nautilus. Nous embarquons dans un bateau à fond de verre afin d'admirer le milieu marin autour des îlets Pigeon et de la Réserve Cousteau.

Notre journée est ponctuée par le défilé/déboulé du carnaval. Les « groupes à Pô », groupes traditionnels qui font des percussions sur des peaux de cabris, paradent en fanfare dans les rues du Gosier.

Le jour est venu de quitter, le temps d'une journée, la Guadeloupe « territoriale » pour s'aventurer sur une île située au sud de Grande Terre... la magnifique Marie-Galante. Nous arrivons par bateau, l'Express des îles, à Grand-Bourg et nous découvrons une atmosphère différente. Ici les gens se sentent davantage marie-galantais que guadeloupéens. Avec une eau plus turquoise que jamais, des champs de canne à sucre à perte de vue et pas de feux de signalisation (je vous jure!), l'île aux cents moulins constitue un véritable petit coin de paradis. Ici le rhum est une véritable institution et nous nous laissons donc guider vers la distillerie du Père Labat, qui a su garder son authenticité d'antan.

Et vu que le carnaval c'est tout le week-end ici, on décide d'en profiter avant de rejoindre Grande Terre et Le Gosier. On se mêle aux différents groupes qui défilent dans les rues de l'île. Les influences sont multiples et nous retrouvons des sonorités aussi bien guadeloupéennes, qu'africaines ou encore qui nous viennent tout droit du carnaval brésilien.

Une réalité à propos de l'histoire de la Guadeloupe, ce sont aussi ces millions de femmes et d'hommes amenés pas bateaux entiers pour travailler comme esclaves, notamment dans les champs de canne à sucre. Ces vies sont relatées d'une merveilleuse manière au Mémorial Acte de Pointe-à-Pitre, centre d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage.

Avant de terminer notre magnifique voyage, nous passons une dernière fois sur Basse Terre pour visiter le nord de l'île. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le décor en vaut la peine, autant dans les terres que le long de l'eau. Nous commençons par nous balader dans le luxuriant domaine de Séverin, connu pour son jardin aux plantes plus belles les unes que les autres. Avant de repartir vers Sainte-Rose et la prestigieuse plage de Grande Anse. L'eau est d'un calme absolu et l'étendue de sable semble infinie.

