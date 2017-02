Meurtre de Sofie Muylle, à Knokke: la police se pose des questions sur cet homme

En milieu de semaine, la police a diffusé, via un programme de VTM, les images des caméras de surveillance afin d’identifier des personnes susceptibles d’avoir des informations concernant le meurtre de Sofie Muylle, une jeune flamande de 27 ans, dont le corps avait été retrouvé sans vie sur la plage de Knokke fin janvier, après une soirée avec son petit ami.

Sur les onze personnes recherchées, huit se sont présentées spontanément à la police ou ont été reconnues. Par contre, pas de trace des trois hommes qui portaient une veste bleue assez reconnaissable. Selon Het Nieuwsblad, la police pense même qu’il s’agit d’une seule et même personne. S’il est attendu et recherché comme témoin, le fait qu’il ne se soit pas présenté malgré la diffusion massive des appels à témoins pose question et son comportement est désormais considéré comme suspect.

Par ailleurs, la police cherche toujours des informations concernant la veste et l’écharpe de la victime.