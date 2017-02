Wallonie picarde : le PS en faveur de la fusion des intercommunales Ideta et IEG

Le Parti socialiste de Wallonie picarde réaffirme sa volonté de fusionner les intercommunales de développement économique présentes sur son territoire : IEG (qui regroupe les communes de Mouscron, Estaimpuis et Comines) et IDETA (qui couvre les autres communes du territoire). Le fonctionnement de ces intercommunales est remis en question et la commune de Pecq a demandé à quitter IDETA pour IEG.

Les socialistes picards s’appuient sur le modèle mis en place par l’intercommunale IPALLE qui gère la collecte et la gestion des déchets et du traitement des eaux usées. Ipalle couvre en effet tout le territoire de Wallonie picarde. «Le modèle mis en place s’appuie sur une cohérence de territoire et d’objectifs, fonctionne bien et a permis de mettre en œuvre de nombreuses initiatives intéressantes à l’échelle de la Wallonie picarde. C’est dans le même esprit que le PS soutient et encourage la fusion des intercommunales IDETA & IEG», indique le PS dans un communiqué.

Pour les socialistes, les deux structures partagent le souci du développement économique. «L’exiguïté territoriale de l’IEG, la raréfaction des terrains potentiellement aménageables conduisent à une concurrence nuisible entre les intercommunales de développement économique, sur fond de shopping communal».