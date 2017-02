Accident sur l'A54 à Jumet: deux Samaritains sauvent un bébé et ses parents

Rédaction en ligne

Toute une petite famille a pu compter sur deux anges gardiens, ce samedi matin. Des parents et leur bébé ont eu un accident sur la A54, peu après Jumet. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et a fait plusieurs tonneaux. Un camionneur et un autre automobiliste de passage ont réussi à extirper le poupon du véhicule accidenté.