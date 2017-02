Circuit Het Nieuwsblad : Greg Van Avermaet signe le doublé, en coiffant Sagan et Vanmarcke !

Comme en 2016, le natif de Lokeren est allé s’imposer sur la première course belge World Tour de la saison. Il a remporté le sprint d’un groupe de 3, devant Peter Sagan et Sep Vanmarcke.

Greg Van Avermaet (BMC) a remporté de façon autoritaire le Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour) sur 198,3km, samedi à Gand en ouverture de la saison des classiques flamandes. Le champion olympique de la course sur route, 31 ans, conserve ainsi son titre au Nieuwsblad en s’imposant dans un sprint à trois devant le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), champion du monde, 2e, et Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac), 3e, à l’issue d’un final de prestige.

La journée a été marquée par la longue échappée d’un groupe de six coureurs avec Preben Van Hecke (SportVlaanderen-Baloise), le Lituanien Gediminas Bagdonas (AG2R), le Français Justin Jules (WB Veranclassic), le Néerlandais Brian Van Goethem (Roompot-P-Berlandse Loterij), le Néerlandais Mike Teunissen (SunWeb) et l’Australien Leigh Howard (Aqua Blue).

Le Suisse Lukas Spengler (WB-Veranclassic) aura été la première victime de la journée se relevant avec une fracture de la clavicule dans la première chute enregistrée au km 51 à hauteur de Haaghoek où Tom Boonen est aussi tombé notamment, sans gravité dans un premier temps. Tom Boonen (Quick-Step Floors) a chuté une seconde fois dans les pavés à 62,5 km de l’arrivée et a mis ensuite pied à terre abandonnant dans une course qu’il n’a jamais réussi à gagner. Le Néerlandais Lars Boom avait aussi abandonné suite à cette chute massive.

A 50km de l’arrivée, Greg Van Avermaet avait pris les choses en main pour accélérer l’allure et emmener avec lui cinq coureurs derrière les six hommes de tête. Peter Sagan avait senti le danger. Le Slovaque réagissait derrière le champion olympique. Sep Vanmarcke accompagnait aussi et ce trio se détachait du groupe des poursuivants pour revenir sur l’échappée du jour, à moins de 40km de l’arrivée.

Les trois hommes forts lâchaient les échappés au long cours pour se disputer la victoire avec un nouveau succès de Greg Van Avermaet.