De Binche à Rio en passant par Malmedy, ce dimanche on célèbre le carnaval (photos)

Rédaction en ligne et AFP

A travers le monde, on célèbre les plus grands carnavals. Chez nous, il y a bien sûr le carnaval de Binche et de Malmedy. Le cortège des travestis a leiu ce dimanche après-midi à Binche et mardi sera le jour des gilles. A Malmedy, le Cwarmé bat son plein aussi. Et puis, il y a Rio où le défilé des écoles de Samba a lieu ce dimanche.