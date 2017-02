Brunehaut: violente embardée sur la Nationale 507

L ‘accident est survenu entre Hollain et Bléharies ce dimanche en début d’après-midi. Une seule voiture est en cause et il n’y a pas eu de témoin. Une personne a été très grièvement blessée et soignée par les médecins du smur avant d’être transportée en clinique. La voiture a été évacuée vers 15h50. Plus de précisions dans votre Nord Eclair de ce lundi 27 février.