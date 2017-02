Gosselies: direction et syndicats de Caterpillar ont conclu un pré-accord

Au terme d’un long week-end de négociations, la direction de Caterpillar a fait une proposition définitive d’un plan social pour les employés et les cadres, indique-t-elle lundi matin dans un communiqué. «Cette proposition répond à certaines demandes spécifiques aux employés et aux cadres, et ce tout en garantissant l’équilibre entre toutes les catégories de personnel», affirme-t-elle.

Après avoir été mises entre parenthèses durant plusieurs jours du fait des négociations autour du futur plan social pour les ouvriers de Caterpillar Belgium, les discussions entre les syndicats des employés et la direction avaient repris jeudi dernier.

Dimanche, il semblait que les deux parties étaient proches d’un pré-accord, avait-on appris de source syndicale.

«En ce qui concerne l’indemnité de départ octroyée en plus du préavis légal, elle sera identique pour les ouvriers, les employés et les cadres. De même, une prime non récurrente liée aux résultats (CCT90) identique sera octroyée aux ouvriers, aux employés et aux cadres, sur base d’objectifs communs», précise la direction.

Cette proposition sera présentée par la délégation syndicale aux employés et aux cadres réunis en assemblée dans l’entreprise ce mercredi 1er mars. Dans les jours qui suivent, une consultation sera organisée par référendum à bulletin secret.