Météo: vent, pluie, grêle au menu de la semaine

Belga

Le ciel sera encore chargé lundi, avec des averses qui traverseront le pays d’ouest en est. Les précipitations seront parfois intenses et accompagnées de coups de tonnerre. Plus tard dans la journée, quelques éclaircies pourraient faire leur apparition à l’ouest. Les températures seront comprises entre 7 et 10 degrés en Haute Belgique et 9 et 11 degrés en Basse et Moyenne Belgique, sous un vent modéré à assez fort.