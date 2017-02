Mouscron: une famille intoxiquée au CO

Le tueur silencieux s’est invité dans une maison de la rue du Mont-à-Leux ce samedi en début de soirée. Au total, sept personnes seront prises en charge par les secours après avoir été intoxiquées au monoxyde de carbone (CO). Parmi les victimes les plus touchées, Christophe, 41 ans, Océane, 4 ans et Emeline 6 ans ont été emmenés à Lille pour passer dans le caisson hyperbare. Aucune victime n’est à déplorer, un vrai miracle.

Samedi, la famille Bonte-Desmet est au grand complet. Dans la petite maison de la rue du Mont-à-Leux, ils sont sept au total. Les enfants viennent de prendre leur douche et un peu plus tard, Christophe et Magalie ne se sentent pas comme d’habitude. « On avait l’impression d’être complètement bourrés, alors que nous n’avions rien bu », explique Magalie Desmet, 45 ans, la maman. « Mon mari était dans le fauteuil, il était blanc et ne savait plus rien faire. Moi, je sentais que ça n’allait pas »

Quelques minutes plus tard, c’est la petite Océane, 4 ans, qui soudainement va s’effondrer sur le carrelage de la cuisine. « On s’est dit que ce n’était pas normal et on a directement appelé mon père. Il est venu nous chercher et nous sommes partis à l’hôpital pour voir ce qui n’allait pas avec la petite », souligne Christophe.

Le récit complet est à lire dans l’édition numérique de Nord Eclair