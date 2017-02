Le député wallon Philippe Dodrimont (MR) veut mettre en ligne un site web pour retrouver les chiens et chats perdus

Gaspard Grosjean

Aucun site internet unique et officiel n’existe actuellement en Wallonie pour centraliser les annonces relatives à la perte d’un chien ou d’un chat. Les sites actuels sont en effet l’œuvre de particuliers ou d’associations bénévoles et ne sont guère exhaustifs. Pour pallier ce manque, le député wallon MR Philippe Dodrimont annonce qu’avec sa femme, ils vont s’atteler à la mise en place d’un tel portail, unique et de référence, pour les animaux perdus en Wallonie. Une initiative purement privée.