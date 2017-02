Une ligne orageuse arrive ce lundi après-midi sur le centre du pays

a l’annonce de possibles orages violents, certaines communes ont recommandé à leurs citoyens de faire preuve de prudence afin d’éviter les accidents. C’est le cas notamment à Charleroi où l’on a fortement recommandé d’éviter les parcs.

Selon le site Info Météo, la ligre d’orage devrait arriver sur le centre du pays entre 15 et 16 heures et sur la région liégeoise vers 17 heures.

Selon l’IRM, mardi matin, le temps restera inchangé avec des averses, parfois orageuses. L’après-midi, le temps deviendra plus sec à partir du nord-ouest et des éclaircies se développeront localement. Il fera moins doux avec des maxima de 7 degrés à la mer, 5 ou 6 degrés dans le centre et 1 degré sur les sommets de l’Ardenne.