Un terrible orage a frappé Jemappes: un arbre s'écrase sur deux voitures (photos et vidéo)

Un orage a éclaté ce lundi après-midi sur Mons. Résultat : le carnaval des enfants qui devait avoir lieu à Jemappes a été annulé. Les fortes pluies et le vent ont aussi provoqué la chute d’un arbre sur deux voitures. Une conductrice à bord de son véhicule a pu sortir à temps. Elle n’a pas été blessée, mais elle est choquée.

Une conductrice circulait rue François André à Jemappes, non loin de la gare, quand un arbre s’est abattu sur sa voiture à cause de la pluie et du vent. Fort heureusement, elle n’a pas été blessée, mais elle est très choquée.

L’arbre qui se situe sur une propriété privée a également touché une autre voiture qui était stationnée. Ce sont les pompiers de Mons qui interviennent pour déblayer les lieux.