Meurtre de Carmen Garcia Ortega à Comines: où est l'enquête?

Depuis un mois et demi, les Cominois se demandent ce qui a bien pu se passer dans la rue du Commerce à Comines. Ce jour-là, le corps sans vie de Carmen Garcia Ortega a été retrouvée sans vie. La victime a été tuée de 12 coups de couteau.

Du côté de Comines-Warneton, certains annonçaient qu’un suspect avait été interrogé. Renseignement pris, il n’en est rien. « Plusieurs personnes ont été entendues ou réentendues. Mais personne ne l’a été en tant que suspect. Personne n’a été placé en garde à vue », explique une source proche de l’enquête.

Pour le moment, aucune piste n’est privilégiée. On ne sait toujours pas s’il s’agit d’un tueur en série ou d’une affaire plus personnelle. « Des vérifications sont en cours pour voir si on peut la relier à d’autres affaires. Beaucoup de résultats d’analyse sont aussi en attente. »