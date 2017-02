George Bush critique les attaques de Trump contre les médias: "Ils sont indispensables à la démocratie"

L’ancien président américain George W. Bush a indirectement critiqué les virulentes attaques de Donald Trump contre la presse, lors de très rares commentaires publics sur la politique et les médias. Le 43e président des Etats-Unis - qui n’a pas été épargné par les médias pendant ses huit ans à la Maison Blanche - ne partage pas le point de vue de son successeur qui voit dans la presse « un ennemi du peuple américain ».

«J’estime que les médias sont indispensables à la démocratie. Les médias sont indispensables pour que des gens comme moi aient à rendre des comptes», a dit l’ancien président lors d’une rare interview sur NBC.

Le 45e président des Etats-Unis se livre à des attaques sans relâche contre les principaux médias américains qu’il accuse de partialité et de répandre des fausses nouvelles.

Au fur et à mesure de révélations sur les dysfonctionnements au sein de la Maison Blanche, les attaques du président se sont faites plus violentes et plus directes, sur Twitter mais aussi à l’occasion de grands discours.

Stephen Bannon, l’un des plus proches conseillers du président, a pour habitude de qualifier la presse de «parti de l’opposition».

George W. Bush, qui publie un livre consacré à ses peintures, a souligné que «le pouvoir peut être très addictif et corrosif, et il est très important que les médias demandent des comptes à ceux qui abusent du pouvoir».

Il a également estimé que les critiques systématiques visant les médias américains minaient les efforts des Etats-Unis de promotion de la démocratie et d’une presse libre à l’étranger.