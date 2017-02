Abus de confiance à Nivelles: elle pique la carte bancaire d'une de ses amies proches et retire... près de 7000 euros

Caroline S., une habitante de Court-Saint-Etienne née en 1989, a été condamnée ce lundi à un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende ferme de 300 euros. Elle était poursuivie pour le vol d’une carte bancaire au détriment d’une de ses amies, à qui elle a volé près de 7.000 euros.

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné par défaut lundi Caroline S., une habitante de Court-Saint-Etienne née en 1989, à un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende ferme de 300 euros. Elle était poursuivie pour le vol d’une carte bancaire au détriment d’une de ses amies, qui considérait qu’elle faisait pratiquement partie de sa famille et lui avait confié les clés de sa maison pour qu’elle sorte son chien en son absence. En un mois, en octobre 2014, la Stéphanoise a retiré pratiquement 7.000 euros du compte bancaire de son amie.

Le 14 novembre 2014, la victime s’est aperçue qu’elle n’était plus en possession de sa carte bancaire et a vérifié l’état de son compte. Il est apparu qu’une quinzaine de retraits avaient été effectués, du 3 octobre au 2 novembre 2014, pour un total de 6.940 euros. Après avoir reçu la plainte, les policiers se sont procuré les vidéos de surveillance d’une banque où ces retraits avaient été opérés, et ont découvert l’identité de la coupable.

Le tribunal, dans son jugement, souligne « l’absence totale de scrupules dont a fait preuve la prévenue en trahissant la confiance d’une personne qui lui était proche ». Ce qui a conduit aussi la justice à accorder lundi à la victime les 2.000 euros de dommage moral qu’elle réclamait, en plus du remboursement des sommes volées.