Pecq adopte le principe de son divorce avec l'Ideta

Le principe de la désaffiliation a été approuvé, une première étape qui devra être confirmée par le rapport que les deux négociateurs remettront au Collège et au conseil communal. Le bourgmestre a rappelé que, « depuis 1990, la commune attend que ça bouge. C’est cette année là que nous avons confié à Ideta la prise en charge de l’extension de la zone économique. Depuis 2001, nous manifestons notre mécontentement ». Pour Marc D’Haene, « on ne peut quand même reprocher à un bourgmestre de défendre les intérêts de sa commune et de ses concitoyens. Si M. Demotte », qui a été président de l’intercommunale entre 1999 et 2006, « veut appeler ça du shopping, ça lui appartient. Mais nous, ici, nous n’avons qu’une chose à répondre : si l’intercommunale Ideta nous avait aidés depuis 1990, nous n’en serions pas là ».

Si les groupes Go et PS, en majorité, ont naturellement validé le principe, le groupe Oser a également marqué son accord, alors que le groupe Ecolo s’est abstenu.

